Gabriel Garko, la verità sulle "nozze segrete" e sul rapporto con Gabriele Rossi

Gabriel Garko è stato l’atteso ospite di Mara Venier nella puntata di oggi, 6 ottobre, a Domenica In. In quest’ultimo periodo, sul suo conto sono circolate diverse indiscrezioni, in particolare quelle secondo cui si sarebbe sposato in gran segreto, vista la fede avvistata al suo dito come segno di una promessa d’amore. “Non mi sono sposato, l’ho saputo come voi dai giornali”, ha risposto l’attore a chi sui social gli aveva rivolto la schietta la domanda. La stessa che oggi, nel corso dell’intervista su Rai Uno, gli è stata ripetuta da un’indagatrice conduttrice, curiosa di sapere qualcosa di più sulla riservatissima vita privata del suo ospite.

Gabriel Garko: “Mi sono preso un periodo per capire cosa volevo fare”

Da qualche tempo Gabriel Garko ha cambiato la sua vita, molto più orientata verso se stesso e lontana dai riflettori. “Mi sono preso un periodo per capire cosa volevo fare e dove volevo andare. Prima era tutto mischiato, sia lavoro che vita privata. Quando ho capito che Gabriel Garko aveva preso il posto di Dario Oliviero allora ho iniziato a pensare a cosa fare”, ha confidato, ricordando l’esperienza al Festival di Sanremo e l’incidente che segnò quel periodo come un episodio determinante per le proprie consapevolezze: “Ero in una prigione dorata, pensavo di essere felice ma non lo ero in realtà. Era quello che avevo sempre sognato. Poi mi sono reso conto che non andava bene”

Gabriel Garko: “Non mi sono sposato. Gabriele Rossi? Un amico speciale”

Ed ecco arrivare il momento del tema ‘matrimonio’ e vita privata alla luce delle indiscrezioni sulla presunta segretezza del grande passo affrontato con una persona di cui si dice da tempo fidanzato, pur non avendo mai svelato la sua identità.

“Faccio una premessa, ben venga questo casino perché comunque si parla di me e alla fine va tutto bene”, ha esordito Garko: “Per sfatare tutto: non sono sposato. Se mi dovessi sposare a questo anello se ne aggiungerebbe un altro. Questa fede non è sinonimo di un matrimonio ma è qualcosa a cui tengo e l’ho comprata appositamente per questo dito”.

Fermissima, poi, la decisione di tenere privata la sua vita:”Ci sono delle cose che voglio che restino solo per me. La vita privata è la mia e voglio che resti tale”, ha affermato prima di rispondere alla domanda in merito al legame con Gabriele Rossi con cui si vociferava dell’esistenza di una liaison. “Tu hai detto di essere innamorato, hai detto che Gabriele è una persona per te speciale, poi dirai tu quello che vuoi quando ti sentirai pronto”, l’intervento di Mara Venier che nulla di più ha sortito se non il commento: “Io non faccio del male a nessuno, il non dire le cose private della mia vita non nuoce a nessuno. Amo essere criticato sull'aspetto professionale, ma non voglio essere giudicato ma su una scelta all'interno delle mura di casa mia”.

E sulla paternità: “Ho voglia di farmi una mia famiglia, forse è un po’ tardi per avere dei figli ma non è comunque troppo tardi”, il pensiero di Garko, legatissimo alla ex moglie Eva Grimaldi da poco sposata con Imma Battaglia: “Io e Eva siamo molto legati, ci vogliamo ancora tanto bene. La relazione con lei è stata speciale e lo sarà per sempre. La nostra amicizia non finirà mai”.