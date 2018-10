Altro che Adua, ecco il vero amore segreto di Gabriel Garko: retroscena bomba

Storia al capolinea tra Auda Del Vesco e Gabriel Garko. Non solo. Secondo quanto racconta il settimanale 'Oggi', il bell'attore torinese si starebbe già consolando tra le braccia di un nuovo amore segreto, custodito gelosamente al riparo dai riflettori.

La relazione tra Auda e Gabriel, tra alti e bassi, e con l'inevitabile peso della differenza d'età sul groppone, è durata tre anni. I due si sono conosciuti sul set di "Non è stato mio figlio" ed oggi si sarebbero detti addio per ragioni mai chiarite pubblicamente. Garko però non è rimasto da solo a lungo. “In quel di Zagarolo (città in cui abita l’attore, ndr) si mormora che Gabriel Garko abbia un nuovo e tormentato amore - scrive la rivista diretta da Umbero Brindani - molto più giovane di lui e lontano dalle luci della ribalta”. Ma resta il mistero sull'identità di chi ha rubato il cuore al super modello.