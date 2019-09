Gabriel Garko si è sposato in gran segreto: la clamorosa indiscrezione

Da sempre riservatissimo circa la sua vita privata, non stupirebbe i fan il fatto che Gabriel Garko si fosse sposato in gran segreto, come ipotizzia il settimanale Chi in edicola questa settimana. Da che cosa nasce il sospetto? Da un dettaglio molto eloquente, ovvero una fede dorata che l'attore torinese porta al dito. Del resto già tempo fa aveva dichiarato di essere "fidanzato da un po' di tempo" con una persona di cui ha sempre preferito non rivelare l'identità.

Gabriel Garko con la fede al dito

Ed ecco dunque che l'obiettivo dei paparazzi "pizzica" Gabriel in giro per Roma e si concentra sul brillocco che spunta al suo anulare. Lui, bellissimo come sempre, sorride ai flash mentre si gode un caffè al tavolino di un bar e poi sale in sella alla sua amata moto.

Impossibile non sospettare che l'attore abbia celebrato di nascosto le nozze con la sua metà. "Sono fidanzato da un po’ di tempo - aveva dichiarato a giugno - Questa è la prima volta che ne parlo. In questo periodo mi piace pensare al matrimonio, ma per come sono ora, farei tutto in silenzio, lontano da occhi indiscreti. Con chi ho questi progetti? Faccio fatica a parlarne e oggi più che mai. Ho voglia di proteggere il mio privato. Posso solo dirle che sono contento e appagato".

Con chi si è sposato Gabriel Garko?

Garko, che ad agosto del 2017 ha rotto con la giovane collega Adua Del Vesco, non ha mai ufficializzato il nome della sua nuova fiamma. In tanti hanno vociferato di una liaison con l'attore Gabriele Rossi, presto smentita dal diretto interessato. "Lui è un amico speciale al quale tengo molto. Io passo il tempo con chi mi fa star bene, non credo alle differenze come quella anagrafica. Se fosse quello che la gente pensa? So che a molti piacerebbe saperlo, ma per come la vedo io, al di là del fatto che io sia gay o meno. La questione è che questo argomento sia così importante da richiedere una domanda: mi piace pensare a un mondo in cui alle persone così concentrate sul valore di una persona, domande del genere non vengano neanche in mente".