Gabriele Greco, ex 'Vivere', presto papà: la compagna Alessandra è incinta

Gabriele Greco papà. L'attore siciliano, noto al grande pubblico per il ruolo di Luca vestito in 'Vivere', avrà presto il primo figlio dalla storica compagna Alessandra Mammolo, designer di moda a cui è legato da quindici anni. Ad annunciarlo è stata proprio la coppia via Instagram.

Gabriele Greco presto papà

"Nuovi progetti, grandi attese...", si legge nell'ultima foto condivista da Greco via social, dove si immortala mentre accarezza il pancino della sua Alessandra, oggi al sesto mese di gravidanza. La lieta notizia arriva a tre anni dal matrimonio, celebrato nel giugno del 2016 in uno splendido giardino della tenuta Lucagiovanni a Maglie, in provincia di Lecce, città di cui è originaria lei.

Ed anche il versante professionale prosegue a gonfie vele per Greco. E' di qualche mese fa il debutto alla regia con 'Amalaterra', un docufilm che racconta il dramma causato dalla Xylella, malattia che nell’ultimo decennio ha colpito gli ulivi del Salento e che sta inesorabilmente continuando il suo viaggio di distruzione. Nel passato lavorativo dell'attore, ricordiamo, oltre a 'Vivere', anche 'L'onore e il rispetto', 'Capri', 'Centovetrine', 'Squadra Antimafia'.