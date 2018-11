Muccino-Ramazzotti, voci di flirt: il regista rompe il silenzio

A pochi giorni dalla notizia della separazione tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì - dopo 9 anni di matrimonio - a mandare in fibrillazione il mondo del gossip alcune foto pubblicate sul settimanale Oggi (scattate da un lettore) che immortalano l'attrice in un pub di Roma con Gabriele Muccino. I due sono soli e sembrano avere molta confidenza, tanto da far urlare al flirt.

Alt. A smentire le voci è il regista, che a Vanity Fair chiarisce: "Ci siamo incontrati in quel locale perché lei sarà nel mio prossimo progetto cinematografico. Lo sapevano tutti. Mia moglie Angelica lo sapeva. Non è vero che ci siamo baciati".

Un incontro di lavoro, quindi, per confrontarsi sul nuovo film di Muccino, "I migliori anni della nostra vita". Questa la spiegazione del regista, mentre Micaela Ramazzotti resta trincerata dietro al silenzio.