Gabriele Pippo difende la fidanzata Silvia Maturani dopo Temptation Island Vip

L’esperienza a Temptation Island Vip è servita a rafforzare il rapporto tra Gabriele Pippo e Silvia Maturani, tornati insieme dopo la distanza fisica e sentimentale che durante i 21 giorni del programma televisivo aveva messo a dura prova i loro sentimenti. Tuttavia, forti della popolarità riscossa grazie al programma, nei giorni successivi alla puntata finale che ha decretato il prosieguo della loro relazione, la donna si è dovuta confrontare con gli insulti da parte degli hater che hanno vergognosamente preso di mira il suo aspetto fisico.

“L’insulto che preferite dirmi è scimmia, come insulto razziale”, ha denunciato qualche giorno fa su Instagram Silvia, romana ma nata da mamma dominicana: “Io non dico che sono più bella di voi, però guardarvi un attimo allo specchio prima (…) Dovete giudicare per quello che vedete dal programma: ‘Si è comportata bene o male. Non mi piace quello che ha fatto’. Ma non l’estetica, non è un concorso di bellezza”. La ex protagonista di Temptation ha anche espresso la sua intenzione di ricorrere alla Polizia postale per denunciare tutto: “Ok partecipare a un programma, ma… Il contegno”, ha annunciato.

L’accaduto non ha certo lasciato indifferente Gabriele Pippo che, dopo aver attaccato i mittenti degli insulti, è tornato di nuovo sulla questione, ammettendo anche di non aver detto sempre la verità su di lei nel corso del programma.

Gabriele difende Silvia: “Ho sbagliato dicendo cose non veritiere su di lei”

“Non arrabbiatevi se difendo Silvia, avete torto, alcune cose non si giustificano”, ha esordito Gabriele Franco in un messaggio postato sulle storie Instagram che torna sulle offese razziste ricevute dalla compagna: “Non sto difendendo solo lei ma tutte le persone che sono vittime di questi insulti razzisti e denigratori, purtroppo ricorrenti. È vero, anche io ho sbagliato dicendo cose pesanti sul suo conto e non veritiere. Con questo messaggio chiudo il discorso. Peace”.

Evidente, dunque, come il rapporto tra i due prosegua dopo le incomprensioni palesate durante Temptation Island Vip che avevano spinto il ragazzo a mettere un punto definitivo alla relazione. Poi il ripensamento e l’impegno a fortificare la loro storia che oggi prosegue spedita. “Ora che è finito tutto, posso dire che quest’esperienza mi ha aiutata a capire che lui è la persona che voglio al mio fianco”, ha dichiarato Silvia al magazine di ‘Uomini e Donne’, “Grazie a quest’esperienza ho capito che non devo privare Gabriele della sua personalità scherzosa ed esuberante, cosa che prima facevo. Dobbiamo ancora lavorare molto sui nostri caratteri, ma con l’amore si risolve tutto”.

(Sotto, la storia Instagram di Gabriele Pippo)