Gabriella Labate, la (romantica) dedica a Raf emoziona i fan

E' sempre il momento giusto per celebrare l'amore. La pensa così Gabriella Labate, che questa mattina ha condiviso un romantico post dedicato al marito Raf, con cui è sposata da 23 anni e da cui ha avuto i figli Bianca Aleida e Samuele. "Domande frequenti: qual è il vostro segreto? Non essercelo mai chiesto", scrive Gabriella facendo riferimento alle domande che spesso gli rivolgono i giornalisti. "Noi, un'ora e per sempre", aggiunge.

L'amore tra Gabriella Labate e Raf

Innamorati come il primo giorno, Raf, 60 anni, e Gabriella, 55, sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. La showgirl ed ex primadonna del Bagaglino e il cantautore sono riusciti a mantenere solida la loro relazione anche in un ambiente ostico come quello dello spettacolo, carico di pettegolezzi e retroscena. "Il nostro segreto è non avere segreti - ha rivelato tempo fa - Vivere quotidianamente ogni cosa. Sentire di avere il piacere di stare insieme ancora per molto. Se due persone smettono di essere felici, invece, fa male continuare". E loro, invece, non hanno mai smesso.