"Un bacio tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo", arriva la replica di Kikò Nalli

Lui, lei e l'altro. Gli ultimi pettegolezzi raccontano di un bacio che sarebbe scoccato tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena, ex concorrenti del Grande Fratello condotto in primavera da Barbara d'Urso, nonostante il fidanzamento di lei con un altro ex coinquilino, ovvero Kikò Nalli. A mostrare le foto di Ambra e Gaetano è il paparazzo Alex Fiumara a 'Pomeriggio 5'. E poco dopo arriva su Instagram la replica di Kikò, che smentisce tutto: “Ma almeno - scrive il parrucchiere dei vip - quando inventate finti flirt fateli credibili! Appena smesso di ridere… torniamo a lavoro".

Ambra Lombarado e Gaetano Arena insieme?

Fiumara avrebbe immortalato i due ex concorrenti del 'Grande Fratello', in centro a Milano, in atteggiamenti inequivocabili. La rivelazione è arrivata ieri durante l'ultima puntata del talk condotto da Barbara d'Urso. Ed ha scatenato una feroce lite tra il fotografo e lo stesso Arena. "Sei un pagliaccio. Io ho le foto. Sono atteggiamenti molto intimi", ha gridato Alex. "Non lo farei mai, la replica di Arena. Nella discussione si è intromesso anche un altro paparazzo, Maurizio Sorge, che ha mostrato alcuni sms intercorsi tra l'ex gieffino e un terzo paparazzo: "Tu hai telefonato dei fotografi a Milano per fare uno scoop - gli ha gridato - Sei finto. Non fare il bulletto. Vuoi prendere in giro me, il lavoro di noi paparazzi e Barbara D'Urso per fare delle foto. Vai a lavorare. Questa storia va avanti da maggio".

La replica di Kiko

Al presunto 'tradimento', però, non crede Kikò Nalli, sempre più innamorato della sua Ambra dopo il primo incontro avvenuto nella Casa del 'Grande Fratello' (e dopo la fine del matrimonio con Tina Cipollari, da cui ha avuto i tre figli Mattias, Francesco e GIanluca). "Ma almeno quando inventate finti flirt fateli credibili" ha affermato Kikò in un video pubblicato su Instagram. "Appena smesso di ridere, torniamo a lavoro". Poco dopo, la stessa Ambra ha dato la sua smentita dei fatti: "Mentre la gente parla, queste sono le soddisfazioni della vita", ha scritto con ironia immortalando il suo nuovo carrello della spesa.