“Aria di divorzio per George Clooney e Amal Alamuddin”

George Clooney e Amal Alamuddin in crisi? La voce che indica la coppia più ammirata del jet set internazionale in procinto di divorziare circola in queste ore in maniera insistente, forte delle fonti che il tabloid National Enquirer cita come ben informate, ma che il sito Gossip Cop che passa al vaglio la stampa rosa per distinguere informazioni vere da "fake news" sostiene non siano attendibili in virtù delle smentite di amici dei due.

I rumors sulla fine del matrimonio dell’attore con l’avvocatessa per i diritti umani, avvenuto nel 2014 e dal quale sono nati i gemelli Ella e Alexander, circolano da qualche settimana: già a maggio si diceva che i due avessero cominciato a dormire in camere diverse, separati da forti dissapori nel periodo del lockdown, con George che si sarebbe lamentato di essere comandato a bacchetta da Amal e lei che avrebbe iniziato a mal sopportare la vita in casa. Nulla di ufficiale, tuttavia, trapela dai diretti interessati, per quanto resiste chi assicura siano già pronte le carte per un divorzio che si preannuncerebbe milionario.

La storia d’amore tra George Clooney e Amal Alamuddin

George Clooney e Amal Alamuddin si sono sposati il 29 settembre 2014 con rito civile celebrato a Venezia dal politico Walter Veltroni dopo un anno di fidanzamento. Il loro incontro è avvenuto grazie a un amico comune, durante un soggiorno della star nella sua dimora italiana con vista sul lago di Como, villa Oleandra. “Per conoscerla non ho neanche dovuto lasciare casa mia”, ha raccontato l’attore durante lo show di David Letterman su Netflix ‘My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman’, “E’stata una cosa assurda, un amico comune mi ha chiamato e mi ha detto: “Sono vicino casa tua, posso passare e portare un’amica?”. Da lì l’inizio della loro frequentazione che ha portato alle nozze e alla nascita, il 6 giugno 2017, dei due gemelli Ella e Alexander.