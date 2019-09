Georgette e Davide, la prima coppia di sposi dopo ‘Temptation Island’: le foto del party

Georgette Polizzi e Davide Tresse hanno coronato il loro sogno d’amore il 15 settembre scorso,con un matrimonio che ha suggellato un legame così solido da superare anche la prova del programma ‘Temptation Island’ nell’edizione del 2016. Se i social hanno documentato alcuni momenti ‘live’ della cerimonia, al settimanale Spy è spettata l’esclusiva delle foto più belle delle nozze e del party che si è tenuto subito dopo alla presenza di alcuni dei volti più popolari del mondo dello spettacolo.

Georgette Polizzi, il desiderio di un figlio dopo le nozze con Davide Tresse

“Ho vissuto il dramma della sedia a rotelle, della sclerosi che ha messo a dura prova il mio corpo (e con cui dovrò convivere tutta la vita) e la perdita dei miei genitori, ma grazie all’amore per Davide sono ancora in piedi”, ha raccontato al giornale la designer, colpita dalla sclerosi multipla nel 2018, che con il suo ormai marito è uscita ‘vincente’ dalle lusinghe del programma ‘Temptation Island’.

"La trasmissione di Maria De Filippi, che ringrazio, ha reso più forte il nostro amore. Adesso il mio sogno è diventare mamma”, ha ammesso ancora Georgette che, nonostante la malattia, non ha mai perso il sorriso e l’ottimismo come doti fondamentali per esaudire i propri sogni.