Georgette, dopo la malattia arriva la dolce proposta del fidanzato: "Sposami”

Un amore forte che supera ogni difficoltà, malattie comprese, quello che lega Davide Tresse a Georgette Polizzi, coppia conosciuta dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, nel 2016.

La giovane che ha da poco scoperto di soffrire di sclerosi multipla, aveva scritto qualche tempo fa una lettera al fidanzato: “Sono stati 3 anni e mezzo meravigliosi, a volte tortuosi, ma il baratro nel quale ora sono caduta, e nel quale inevitabilmente sei caduto anche tu, non deve essere senza uscita, almeno per te”, aveva dichiarato la ragazza attraverso le pagine di Di Più.

E ora, sempre sullo stesso settimanale, ecco pronta la replica di Davide che, non son solo le ha ribadito la forza del suo sentimento, ma anche rilanciato con la più tenera delle proposte.

“Tu mi chiedi di lasciarti, io rilancio chiedendoti di sposarmi", si legge nel testo: “Tu dirai questo è impazzito. E lo diresti con giusta cognizione di causa, visto che sono sempre stato scettico nei confronti delle nozze. Ma ora voglio assicurarmi di poterti stare accanto sempre, con la speranza che la vita ci torni a sorridere".



Da quando a Georgette è stata diagnosticata la sclerosi infatti per i due è cominciato un vero calvario, fatto di ospedale, medicine e riabilitazione, sedia a rotelle e stampelle. Davide però non l'ha mai lasciata nemmeno un minuto, accompagnandola nella sua tenace battaglia contro la malattia.

"Io ti sono vicino dall'inizio del tuo inferno, so perfettamente quello che stai provando", ha proseguito Tresse: "Ma mai nessuno, figuriamoci quella brutta malattia che ti ha colpito, potrà staccarmi da te. (...) Non sto prendendo sottogamba la faccenda (...) So che non hai un raffreddore. So che sei ammalata. Ma smettila di vergognarti se devo prenderti in braccio per sistemarti sul divano. Lo faccio più che volentieri. So cosa ti sta succedendo e in che modo affrontare la sclerosi multipla e voglio essere la tua ombra, il tuo sostegno... L'amore può vincere tutto, anche le ore più drammatiche della malattia".

Infine, “Amore mio non sono un supereoe”, ha scritto: “Mi chiedo se avrò sempre le forze per affrontare tutto questo perché credimi io soffro tanto quanto ti vedo stare male. Soffro insieme a te Georgette e anche questo è amore. Sono convinto che avremo tanti altri giorni belli da vivere... sposami e affrontiamo il futuro da marito e moglie".