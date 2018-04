Gerini-Preti, gatta ci cova dietro all'addio: "Le bugie hanno le gambe corte"

Il repentino addio di Claudia Gerini ad Andrea Preti ha fatto sussultare il mondo del gossip, oltre che il diretto interessato, il quale, dopo due anni di amore, tutto si aspettava tranne il benservito.

Rigoroso silenzio sui motivi della rottura, ma nelle ultime ore un ambiguo post sulla pagina Facebook di Preti fa da apripista a ipotesi pungenti. "Le bugie hanno le gambe corte - ha scritto il modello e attore - Il rispetto prima di tutto, ma alcune persone non sanno nemmeno cosa sia. Il tempo rivela la persona. Ricomincio da me". Vero, non ci sono nomi e cognomi, ma già solo alla prima lettura l'astioso riferimento sembra evidente.

Il post di Andrea Preti su facebook

Forse Andrea Preti non ha preso benissimo le ultime immagini dell'ex compagna, paparazzata in dolce compagnia di Giancarlo Pantano, altro volto noto al gossip per via della sua relazione con Alessandra Pierelli, o forse ha scoperto qualcosa di ancora più grosso che per il momento vuole tenere per lui... Ma attenzione all'orgoglio di un uomo ferito, può giocare brutti scherzi.