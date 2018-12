Gerò Carraro, nuovo amore dopo l’addio a Simona Ventura

Mentre per Simona Ventura questo è il momento di concentrarsi sul lavoro e di dedicarsi ai suoi affetti più cari, lasciando in stand by la sfera sentimentale, l’ex compagno Gerò Carraro sembra aver voltato la pagina affettiva alla volta di un nuovo capitolo.

“Gerò si è rifatto una vita”, scrive il settimanale Oggi nel servizio dedicato all’imprenditore e a colei che viene indicata come il suo nuovo amore, Laura Moretti - definita come “la regina della moda meneghina” figlia dei proprietari di una boutique di via della Spiga -fotografata con lui in una spa di St. Moritz.

I due sono stati ripresi mentre fanno il bagno in una delle piscine del lussuoso hotel e poi mentre passeggiano attorno al lago di Silvapiana, in Alta Engadina. Una cena in compagnia di amici avrebbe proseguito il soggiorno che pare avere tutte le caratteristiche di una romantica breve vacanza avvenuta durante il ponte di Sant’Ambrogio.

(Gerò Carraro e Laura Moretti, foto dal settimanale Oggi)

La storia d’amore di Simona Ventura e Gerò Carraro

La relazione tra Simona Ventura e Gerò Carraro è finita ufficialmente un mese fa, con un video postato sui social che ha decretato l’addio dopo che da tempo si rincorrevano voci di crisi.

Sulle cause della rottura con Carraro, “le mie priorità da quello che è successo a Niccolò adesso sono cambiate” - ha affermato Simona Ventura nell’ultima intervista - “Mi occupo dei figli, sono tornata a lavoro e probabilmente lui merita una persona che possa dedicarsi a lui al 100%”.

“Lui non mi ha fatto pressione su questo ma probabilmente mi voleva molto per sé proprio come ero all’inizio ma la mia vera indole è venuta fuori”, ha aggiunto la conduttrice che con il suo ex compagno, padre adottivo della figlia Caterina, ha mantenuto un ottimo rapporto.