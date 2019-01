Gerò Carraro esce allo scoperto: è amore con l’amica di Simona Ventura

Si sono lasciati nei buoni rapporti che caratterizzano le storie durate tanto e finite senza farsi del male, Simona Ventura e Gerò Carraro, e adesso per entrambi è il momento di iniziare a scrivere un nuovo capitolo sentimentale delle loro vite.

A qualche mese dall’annuncio della fine della loro lunga relazione, come la conduttrice avrebbe intrapreso una frequentazione con il giornalista Giovanni Terzi (notizia diffusa dal sito Dagospia e confermata dal settimanale Chi oggi in edicola), anche il suo ex compagno ha una nuova compagna, e con lei al suo fianco il giornale diretto da Alfonso Signorini lo ha fotografato per le vie di Milano.

Gerò Carraro innamorato di Laura Moretti, amica di Simona Ventura

Ma chi è la nuova fidanzata di Gerò Carraro? I rumors sulla relazione si sono fatti già sentire qualche settimana fa, quando il settimanale Oggi ha pubblicato le foto dell’imprenditore in compagnia di Laura Moretti durante una vacanza a St. Moritz.

Adesso la conferma dell’unione arriva dalle pagine di Chi che dedica un servizio all’unione mostrando Carraro mano nella mano con la donna, erede della famiglia nota per aver fondato una delle boutique più chic di Milano, nonché amica di Simona Ventura.

Laura Moretti, si legge su Chi – “è amica storica della Ventura e anche di Gerò e ha frequentato i due quando stavano ancora insieme".

Simona Ventura e Giovanni Terzi fidanzati? La foto su 'Chi'

Mentre Carraro si è lasciato immortalare senza indugi per le vie di Milano, Simona Ventura pare ancora attenta ad uscire allo scoperto con il giornalista Giovanni Terzi: i fotografi di Chi, infatti, hanno dovuto appostarsi davanti casa della conduttrice per scorgere che entrambi sono usciti dalla stessa abitazione in momenti diversi come nella migliore tradizione del gossip.

Evidentemente per loro non è ancora arrivato il tempo di ufficializzare.