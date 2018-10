Gf Vip, l’inedito retroscena su Corona e Provvedi svelato nella notte suoi social

Il tanto atteso confronto tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi ci sarà: Ilary Blasi e Alfonso Signorini hanno annunciato subito a inizio puntata la partecipazione speciale dell’ex re dei paparazzi che giovedì 25 ottobre incontrerà faccia a faccia la concorrente che con lui ha avuto una lunga e tormentata storia d’amore.

Ma ormai, il reality televisivo tale non può definirsi se parallelamente non venga commentato, discusso, ‘vivacizzato’ sui social, luoghi virtuali in cui tra una gif e una foto, si svelano anche preziosi elementi che arricchiscono le dinamiche proprie della diretta televisiva.

Il retroscena su Fabrizio Corona e Silvia Provvedi

Dopo l’annuncio della presenza di Corona nella diretta del Gf Vip di giovedì 25 ottobre, su Instagram si sono avvicendati post volti a commentare la notizia: mentre l’ex re dei paparazzi ha promesso che parlerà senza censura, il suo amico Gabriele Parpiglia, giornalista e autore del GF Vip, ha svelato un inedito retroscena sull’ultimo periodo della storia d’amore tra lui e Silvia Provvedi.

“Avete voglia di leggere una storia vera? Si, lo so scivoliamo nel gossip ma vorrei salvare quella parte di vita vera. Non le supposizioni, le fantasie, le cazzate scritte o dette in ogni dove. Una storia vera: stop. Silvia e Fabrizio si sono lasciati lo scorso luglio. Lui le ha fatto le valigie e l’ha sbattuta fuori casa mentre lei era a #formentera. Da quel momento non si sono più parlati, visti o incrociati. Lui ha avuto altre storie. Lei idem”, ha esordito il giornalista in un post pubblicato nella notte.

“Quando incontro Silvia sull’isola, alla quale voglio un bene profondo, incontro un’altra persona. Prima dolce: mi abbraccia. Piange lei, piango io (è la stessa ragazza con cui sono andato in carcere, non si possono dimenticare certe cose). Mi chiede spiegazioni su Fabrizio ma no, non è gossip. Sono vicende private. Sono fatti loro. Evito l’argomento. Poi lei cambia. Una sera discutiamo pesantemente. Era tardi, era con il suo fidanzato ‘estivo’, a un certo punto mi tira il braccio, poi mi strappa la maglia per giocare, per ballare. Io mi incazzo e le dico di calmarsi. Reagisce male e me ne vado. Lei mi corre dietro, io mi fermo fuori dal locale e parliamo. Finisce così. Stop”.

Corona e Provvedi faranno pace o sarà un addio?

Il racconto prosegue fino a pochi giorni prima dell’ingresso di Silvia Provvedi nella Casa del Gf Vip: “Dopo L estate Fabrizio subisce il furto. Esplode contro tutti anche contro Silvia. Succedeva due giorni prima del suo ingresso nella casa. Era giovedì o venerdì e c’erano le anticipazioni con le parole dure di Corona. Incontro Silvia fuori da un ristorante. Senza dirci nulla ci abbracciamo forte, fortissimo. Lei scoppia a piangere, io la stringo ancora più forte. Quello che ci siamo detti, resta tra noi. Ho desiderato tantissimo che Fabrizio le chiedesse scusa. Ma non è un pirla. E quando ha avuto tutto chiaro, lo ha fatto su @chimagazineit. Lo ha fatto in modo onesto, sincero, con affetto. Che cosa succederà adesso? Vedremo. Nella mia testa ho la risposta, ma voglio capire: da amico, da spettatore e in ultimo da addetto ai lavori. E se sarà un addio, spero in ❤️ mio che sarà una bella carezza di chi sa dire: ‘Conta su di me per sempre’. Se invece sarà altro... beh... a giovedì #gfvipche bussi 🤟😜❤️ #allyouneedisloveQUESTA È LA VERA STORIA... IL RESTO SARÀ DA SCRIVERE”.