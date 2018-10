GF Vip, Francesco e Giulia passano la notte insieme tra coccole e tenerezze

(Nella Casa del Gf Vip Francesco e Giulia nella notte condividono lo stesso letto)

Ormai è evidente che tra Francesco Monte e Giulia Salemi stia nascendo una sintonia ben più forte di una mera conoscenza da lasciare confinata in una bella amicizia.

Questa notte, poi, la vicinanza si è accorciata ulteriormente, visto che i due concorrenti del GF Vip hanno condiviso lo stesso letto. Lontani dagli occhi dei compagni, i due si sono scambiati tenerezze e confidenze, segno evidente di un rapporto che potrebbe presto evolvere in altro.

In particolare, Giulia ha confidato che quando l'ex tronista, 5 anni fa, è andato ospite a Piacenza nella discoteca dove lei lavorava, il suo fidanzato dell’epoca non voleva che lo incontrasse. Lei, però, grande fan di Monte, ha voluto immortalare quel momento con una foto. "Ora sembra incredibile, la vita è assurda", dice lei. Francesco è incredulo e vuole assolutamente vedere quella foto.

Giulia Salemi e Francesco Monte, flirt in corso al GF Vip

Da quando sono stati riuniti nello stesso ambiente, l’ex tronista e l’influencer non perdono occasione per trascorrere il tempo insieme e lui, benché spesso vittima della nostalgia per il ricordo della sua storia passata, sembra intenzionato davvero a voltare pagina. Chissà che non si intitoli ‘Giulia Salemi’ il nuovo capitolo sentimentale della sua vita…