GF Vip | Francesco Monte ricorda Cecilia Rodriguez, lei commenta (con distacco)

In questi primi dieci giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip Francesco Monte ha già palesato più volte quanto il suo pensiero corra spesso alla ex fidanzata che proprio là, tra le mura della Casa di Cinecittà, gli disse addio davanti a milioni di italiani.

Molto o tutto sembra riportare l’ex tronista al ricordo di Cecilia Rodriguez, ormai felicemente legata a Ignazio Moser conosciuto proprio tra quegli ambienti del reality, e non è nemmeno mancato il picco di un momento di sconforto che ha indotto il concorrente a versare qualche lacrima di nostalgia.

Il commento di Cecilia Rodriguez su Instagram

L’argomento è oggetto di discussione da parte dei telespettatori che stanno discutendo sulla malinconia di Monte, ancora in qualche modo coinvolto nella storia terminata ormai quasi un anno fa.

Tra loro non è mancato chi è andato a ‘stuzzicare’ proprio lei, Cecilia Rodriguez che, in vacanza a Zanzibar con il fidanzato, ha pubblicato uno scatto romantico di loro al tramonto.

E proprio sotto a quello scatto, un utente ha rilasciato il commento provocatorio - “Te prego Monte, non pensare più a questa… Mamma mia!” – subito ripreso dalla diretta interessata che ha risposto con una domanda secca e chiara: “Ma scusa, cosa me lo scrivi a me?”.

Segno inequivocabile, qualora ve ne fosse ancora bisogno, che ormai per Cecilia Rodriguez il pensiero di Francesco Monte è ben lontano dalla sua vita in questi giorni pienamente vissuta in Tanzania tra le braccia del suo Ignazio.