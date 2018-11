GF Vip, Giulia e Francesco mai così vicini: tenere effusioni sotto le coperte

(Francesco Monte e Giulia Salemi stretti l'uno contro l'altro a letto)

Notte di tenere effusioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Protagonisti delle immagini riprese dalle telecamere del reality sono Giulia Salemi e Francesco Monte (e non sono stati gli unici) che dopo un costante tira e molla, hanno trascorso la nottata abbracciati, intenti a coccolarsi l’uno l’altra.

Sin dall’inizio del reality i due concorrenti sono apparsi molto attratti l’uno dall’altra, salvo poi punzecchiarsi per poi finire a discutere animatamente.

Neanche la serata in Suite di qualche giorno era riuscita a farli avvicinare, o almeno non come sperava l'influencer, che per Monte ha sempre avuto un certo interesse disatteso da un sonoro due di picche.

"Prima hai voluto fare pace con me per stemperare la situazione o perché hai capito che ti sei fatta un viaggio inutile?" le aveva chiesto allora lui .

Un “viaggio” che però, adesso, alla luce delle immagini in bianco e nero che hanno registrato l’avvicinamento sembra portare alla stessa meta…