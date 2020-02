Gf Vip, Paolo e Clizia sempre più vicini, arriva l’approvazione anche di mamma Eleonora Giorgi

(Nel video il tenero momento tra Eleonora Giorgi e suo figlio Paolo Ciavarro)

Giovani, belli e sempre più vicini. Sembra ci sia ormai del tenero tra i due concorrenti del Grance Fratello Vip Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Un feeling che non è sfuggito a nessuno, nemmeno a mamma Eleonora Giorgi che nella puntata del Gf andata in onda ieri sera è tornata a varcare la soglia della Casa più spiata d'Italia facendo una sorpresa molto gradita ai due. Un momento commovente per Paolo che appena 'scongelato' ha letteralmente riempito di baci ed abbracci la sua mamma.

Eleonora Giorgi a Clizia: "Mi ricordi me da ragazzina"

Prima però la bella attrice ha parlato con Clizia che probabilmente non si aspettava di ricevere così tanti complimenti dalla Giorgi. “Sei così piccola, giovane. Ma Paolo chissà che se te l’aveva detto che io avevo immaginato che sareste diventati molto amici. Sembri una ragazza molto pura e anche molto colta. State facendo sognare migliaia di ragazze. Devi sapere che mi ricordi tanto me da ragazzina, ci somigliamo”. È il candore dell'ex moglie di Francesco Sarcina ad aver catturato l'attenzione della Giorgi tanto da ricordarle lei da ragazza. “Io ci ho fondato una carriera al cinema”. Anche Signorini fa notare che c’è una certa somiglianza tra le due.

Baci e abbracci tra Paolo ed Eleonora

Dopo lo scambio di battute tra Eleonora e Clizia, l'attrice è rimasta sola con il figlio Paolo. “Hai conquistato una quantità di persone. Sei meraviglioso, non cambiare, continua così”, ha detto Eleonora a Paolo, mentre lui non ha smesso un istante di abbracciarla e baciarla. Un momento molto emozionante per il giovane Ciavarro, che avrebbe voluto farla rimanere almeno per una notte nella Casa. Prima di andare via però Eleonora gli ha annunciato la visita di suo padre Massimo, che prossimamente entrerà dalla porta rossa per abbracciarlo.