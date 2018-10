GF Vip, tenero avvicinamento dopo la diretta: coccole e tenerezze nella notte | VIDEO

(Jane e Elia, coccole nella notte)

Tra Jane Alexander ed Elia Fongaro sta nascendo qualcosa che esula di molto dalla semplice amicizia che può nascere durante un’esperienza televisiva intensa come il Grande Fratello Vip.

Dopo la diretta della quinta puntata del reality, i due hanno deciso di dormire insieme e proprio nel buio della notte si sono lasciati andare a tenere confidenze, lunghi sguardi di intesa e teneri abbracci.

Al momento non pare ci sia stato qualcosa di più, ma il feeling che si è creato tra loro è evidente e non si esclude possa evolversi in un gesto che suggelli un legame sentimentale che ancora manca in questa edizione del reality.

Jane Alexander: “Sembro una quindicenne”. Poi le lacrime

Al risveglio Jane ha affrontato l’argomento con le ragazze, cercando di mettere a fuoco quanto le sta accadendo.

Ricordiamo, infatti, che l’attrice è fidanzata con il musicista Gianmarco Amicarelli che qualche giorno fa le ha inviato una romantica proposta di matrimonio alla quale lei non ha ancora risposto in modo chiaro.

“Pensa che fuori c’è una persona che ti aspetta”, le hanno detto le ragazze. Lei è scoppiata a piangere: "Sembro una quindicenne, non va bene".