"Magalli fidanzato con una ragazza di 22 anni", il conduttore rompe il silenzio

I pettegolezzi vanno avanti da un po' di tempo. Da quando, precisamente, Giancarlo Magalli, 71 anni, ha dichiarato di aver trovato finalmente l'amore. E' bastato quest'annuncio perché la stampa si sbizzarrisse alla ricerca della ipotetica fidanzata, di cui il conduttore ha sempre celato l'identità. E così - dopo Gabriele Parpiglia - adesso anche il settimanale 'Oggi' individua la fortunata nella giovane Giada Fusaro, 22 anni. Ma si tratta davvero di lei? Il presentatore di 'Mezzogiorno in famiglia' smentisce tutto.

Giancarlo Magalli fidanzato con Giada Fusaro? La replica

Dopo il servizio fotografico pubblicato dalla rivista diretta da Umberto Brindani, Magalli scrive un lungo post su Facebook per chiarire definitivamente come stanno le cose. "Oggi - si legge - improvvisamente, mi viene attribuita una relazione, per di più con una ragazza più giovane di mia figlia e questo ha provocato reazioni che vanno dalla solidarietà al rimprovero. Dato che le notizie, lo sappiamo bene, sono come le valanghe e quando cominciano a rotolare si ingrossano sempre più, forse è meglio chiarire come stanno veramente le cose".

Magalli racconta quindi il rapporto con Giada, nato dietro le quinte della sua trasmissione. "Tre mesi fa ho ospitato nella mia trasmissione Giada, una ragazza della provincia di Brescia venuta a raccontare una dolorosa storia di abusi subiti a dodici anni da parte del suo maestro di karate, appena condannato per quei fatti a più di nove anni di carcere. Giada è una ragazza graziosa e pulita, alla quale la vita ha riservato momenti orribili, ma che non ha perso né il coraggio né il sorriso. Mi colpì la sua franchezza e l’essersi voluta esporre per salvare altre bambine e per non lasciare impunito l’uomo che le aveva rubato l’infanzia".

Giancarlo Magalli fidanzato con Giada Fusaro? "Solo amicizia"

"Dopo la sua partecipazione - prosegue - mi scrisse per ringraziarmi e io le risposi, dicendole che era stata brava. Ci siamo scambiati qualche altro messaggio e ci siamo incontrati di nuovo in occasione di un mio viaggio di lavoro nella zona del Garda. In quella circostanza Giada mi invitò a pranzo e conobbi i suoi genitori ed i suoi nonni, persone simpaticissime e piacevoli. Dopo di ciò abbiamo mantenuto i contatti fino ad un mese fa, quando è stata lei a venire a Roma per un paio di giorni per motivi legati alle sue vicende processuali. Mi ha fatto molto piacere rincontrarla e ci siamo regalati un pranzo con passeggiata in centro per il caffè. Quello è il momento in cui siamo stati fotografati e su quelle immagini di due amici che passeggiano a braccetto scherzando è stata inventata e costruita una storia d’amore".

Infine, la smentita definitiva. "Non ci sarebbe niente di male, siamo entrambi maggiorenni (io un po’ troppo, forse), ma non voglio che si continui ad alimentare una storia che molti vedono, magari a ragione, come un po’ anomala. Con Giada continuiamo a sentirci, e lo facciamo molto volentieri, anche se non ci siamo più visti (ma non è detto che non accadrà) e ci piacerebbe vivere la nostra amicizia senza illazioni, sospetti e maldicenze che non hanno ragione di essere. Nel frattempo io resto solo e lei vive la sua vita come è giusto che una ragazza di 22 anni faccia, possibilmente senza che nessuno continui a speculare".

Giancarlo Magalli fidanzato con Giada Fusaro? La risposta della ragazza

Come se non bastasse, giorni fa era stata la stessa Giada a smentire: "Nessuna relazione con Giancarlo Magalli- aveva dichiarato - tra noi c'è semplicemente una grande amicizia. Nulla di più".