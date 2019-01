Giancarlo Magalli: "Ho trovato l'amore"

Giancarlo Magalli innamorato. Intervistato a 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1, il conduttore dei 'Fatti Vostri' ha confidato di aver trovato l'amore, pur lasciando il mistero intorno all'identità della diretta interessata. "Abbiamo trascorso il pre-capodanno insieme", racconta.

“Ho trovato l'amore, non sono più più single, sono felice, ci siamo trovati a 'metà strada', proprio in zona Cesarini...”, racconta Magalli ai conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Pochi i dettagli aggiunti sulla fortunata. Di certo c'è che non fa parte del mondo dello spettacolo e che è più giovane del presentatore "Se è coetanea? Macchè! E' più giovane di me. Non si dice di quanto. Diciamo che Berlusconi mi batte..."

Spazio poi ad alcune considerazioni generali sul gentil sesso. In riferimento alla affermazione dello scrittore francese Yann Moix, secondo cui le donne di 50 anni non siano più affascinanti, Magalli replica: "No, anzi, per me le donne di 50 anni sono desiderabilissime e appetitose". Lei quanti anni ha?, chiedono i conduttori. "Settantuno", la replica. Ha mai pensato a quanti anni di vita gli piacerebbe arrivare? “Penso che ad 80 anni sarebbe un buon traguardo".