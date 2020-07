Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca svelano il sesso del bebè con un video spettacolare

Non poteva che essere spettacolare il gesto con cui Gianluca Vacchi ha comunicato ai suoi 16,6 milioni di follower il sesso del suo primo figlio frutto dell’amore per la compagna Sharon Fonseca. E così, infatti, è stato, perché l’imprenditore e la modella 25enne hanno lasciato che fosse un elicottero in volo sopra le loro teste a spargere una polvere rosa quale simbolo dell’arrivo di una femminuccia. Il video del momento è stato immancabilmente pubblicato sui social, riscuotendo gli innumerevoli auguri da parte dei fan felici per la gioia così espressa dai futuri genitori.

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca avranno una figlia: il video dell’annuncio

"Siamo felici di condividere con voi il momento della rivelazione del sesso del nostro bambino" si legge a corredo della didascalia che sui social ha presentato il filmato in cui Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca si tengono per mano prima di veder comparire un elicottero che lascia cadere nel vuoto una polverina rosa. Lacrime di commozione e baci seguono il momento dello spettacolare annuncio, terminato con la scritta "Ti aspettiamo piccola principessa, mamma e papà" a chiusura del video.

Gianluca Vacchi papà a 52 anni: la gravidanza di Sharon Fonseca

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca hanno annunciato la gravidanza nel giorno della Festa della mamma. Per entrambi si tratta del primo figlio. “Quando ho pensato a una potenziale madre per mio figlio, quella donna aveva le caratteristiche di Sharon. Sono molto felice di annunciarvi e condividere con voi che aspettiamo un bambino”, le parole dell’imprenditore 52enne, pronto a diventare papà il prossimo novembre.