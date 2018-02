Chi è Gianna Fratta, compagna di Piero Pelù

Galeotto è stato l'amore per la musica. Si sono innamorati così Piero Pelù e Gianna Fratta. Il primo incontro nell'estate del 2016, legato a strane coincidenza del dietro le quinte. Poi l'inizio della relazione, e lei che diventa la "Regina di cuori" dello sciupafemmine della musica italiana.

Chi è Gianna Fratta

Ma chi è la donna che ha rapito il cuore del "Diablo"? Anzitutto, si dice che sia una persona fuori dagli schemi. Classe 1973, nata a Erba (Como), è una direttrice d'orchestra italiana, apprezzata in tutto il mondo, con un curriculum ricco di traguardi: è laureata in giurisprudenza, oltreché in discipline musicali con 110/110 e lode; ha concluso gli studi superiori di Musica Corale e Direzione di coro; è richiesta per esibizioni in giro per il mondo.

Ma nella sua vita non c'è solo la musica. Da settimane, infatti, pare abbia fatto capolino anche la politica. Alcune voci la vorrebbero candidata alle elezioni con Liberi e Uguali. Lei, però, smentisce: "Non sono ufficialmente candidata, mi hanno chiesto una candidatura ma non ho ancora sciolto le riserve, sto valutando". La vicenda non è ancora risolta.

La love story con Piero Pelù

L'amore con Piero comincia nell'estate di quasi due anni fa. Ed è sempre stato vissuto al riparo dai riflettori, senza concessioni alla mondanità o al gossip. Lui, del resto, ha sempre mantenuto discrezione circa la vita privata. Anche quando è diventato papà delle tre figlie Greta e Linda, nate dalla sua relazione con la compagna di sempre Rosella, e Zoe (avuta nel 2004 dalla seconda fidanzata Antonella). I paparazzi, insomma, si devono accontentare di qualche scatto di lui in platea durante i concerti della sua bella: non manca mai di applaudirla.