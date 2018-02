Chi è Carla, compagna di Gianna Nannini

Ha fatto della riservatezza il suo tratto distintivo, Gianna Nannini. La cantante ha sempre vissuto la vita privata al riparo dai riflettori, vivendo nell'intimintà l'amore per Carla, la donna che le è al fianco da circa quarant'anni, e quello per Penepole, la figlia avuta quasi otto anni fa.

Chi è Carla, compagna della Nannini

Tanta la discrezione del pubblico, altrettanta la curiosità del pubblico. Ma chi è Carla? Di lei, Gianna dice che rappresenta il suo "vero nucleo familiare di cui posso davvero fidarmi". Ma non ha mai rivelato la sua professione, né altri dettagli. Le due si sono conosciute tantissimi anni fa e ormai da tempo vivono a Londra. Qui l'artista toscana ha deciso di trasferirsi per vedere tutelato il futuro della sua bambina che, di fronte a qualsiasi evenienza, potrebbe essere adottata attraverso l'istituto giuridico della stepchild adoption.

"A Londra vivo da tempo - ha raccontato Gianna - Sono anarchica, non credo al matrimonio. Ma conosco Carla da quarant’anni, e ho in lei totale fiducia. Se non ci fosse Penelope, mia figlia, non avrei mai fatto questo passo. Ma se mi succede qualcosa, Penelope per la legge italiana non avrebbe nessuno. In Inghilterra Carla la può adottare"