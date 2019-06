Gianni Sperti: "Io gay? Uomini e donne mi corteggiano in modo hard"

E' uno dei personaggi dello spettacolo più riservati. Da tempo ormai Gianni Sperti, 46 anni, mantiene il massimo riberbo circa la sua vita privata, senza rivelare eventuali frequentazioni. Oggi però, intervistato da Panorama.it, l'opinionista di 'Uomini e Donne' si lascia andare a qualche confidenza. "Ora sono single e sto bene con me stesso", confida.

Gianni Sperti gay? "Se lo fossi, non farebbe notizia"

Per la prima volta Gianni risponde ai rumors sulla sua presuntà omosessualità. Da che cosa sono nati? "Non lo so. Per me non è un’offesa o una diminutio. Al massimo un complimento. Anche se lo fossi non è un argomento che fa notizia, gli outing forzati non mi sono mai piaciuti". Via social lo corteggiano più gli uomini o le donne? "In egual modo e misura e spesso in maniera parecchio hard", rivela.

L'ex ballerino, che alle spalle ha un matrimonio con Paola Barale, racconta la sua scelta di mantenere silenzio sulla sua vita sentimentale. "La gente è giustamente curiosa e sono felice che lo sia però ci sono alcune cose che devono restare nella sfera intima: sono stato letteralmente travolto dal gossip dopo la separazione e ci sono voluti anni per superare il trauma".