Gianni Sperti risponde (sibillino) a Paola Barale: "Io dall'estetista? Solo per alcune parti del corpo..."

Scambio di frecciate tra Paola Barale e Gianni Sperti. Dopo la sparata della conduttrice ai danno dell'ex ("Quando stava con me, all'epoca, non andava dall'estetista"), adesso l'opinionista di 'Uomini e donne' replica a tono. Gianni e Paola sono stati insieme dal 1995, quando si sono conosciuti dietro le quinte 'La sai l'ultima?' e sono stati sposati dal 1998 al 2002. Motivo della rottura l'incontro di lei con il modello Israeliano Raz Degan.

Gianni Sperti replica a Paola Barale

La stoccata di Paola è arrivata qualche settimana fa in occasione di una serata del 'Maurizio Costanzo Show' in risposta ad una batttuta fatta dai comici Pio e Amedeo. Gianni spiega di non aver visto la puntata, ma di essere venuto a conoscenza del siparietto attraverso i siti. "Ero a studiare salsa cubana quella sera - spiega a 'Uomini e Donne Magazine' - Ho letto a posteriori sui social di questa battuta e sono andato a vedermi la puntata. Pio e Amedeo sono due comici riconoscibili proprio per la loro irriverenza e a me divertono tantissimo. Paola ha risposto in maniera ironica ed è stata bravissima come sempre… Mi piace pensare che la battuta sulle sopracciglia l’abbia fatta con l’ironia che la contraddistingue. Il ricordo che ho di lei è proprio questo: autoironica e divertente!

Quindi la precisazione: "Non ho mai fatto le sopracciglia né all’epoca né oggi. Dall’estetista ci vado non troppo spesso, ma solo per togliere alcuni peli in alcune parti del corpo, e qui mi fermerei…"