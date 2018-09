Niente nozze con Anna Tatangelo, Gigi D'Alessio: "Stiamo bene, ma..."

Si era parlato di matrimonio imminente tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo. Il cantante napoletano, però, ha voluto smentire questa possibilità, parlando con il direttore di Novella2000 Roberto Alessi.

Tra Gigi e Anna le cose vanno bene: da quando sono tornati insieme, dopo un lungo e tormentato periodo di pausa, la coppia è innamoratissima come nel 2006, anno in cui i due ufficializzarono la relazione amorosa. "Ma non sposerò Anna, non a stretto giro almeno", spiega Gigi D'Alessio. "Con lei va tutto bene, il bimbo cresce e stiamo benissimo". "Ora sono concentrato sul lavoro", aggiunge Gigi D'Alessio. "Sto lavorando al nuovo disco e al concerto che farò a San Donato Milanese, vicino Milano, il 29 settembre".