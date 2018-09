Gigi D’Alessio conferma le nozze con Anna Tatangelo: la dichiarazione in tv

(Gigi D'Alessio al Wind Summer Festival su Canale 5)

Le voci di corridoio circolate in questi mesi sul possibile matrimonio tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo dopo la lunga crisi di coppia, da ieri sera hanno il carattere dell’ufficialità.

Ospite a sorpresa del ‘Wind Summer Festival’ che l'ha visto esibirsi con un medley delle sue principali hit, al termine dell’esibizione il cantante napoletano si è lasciato andare con il dolce dettaglio sulla sua storia d'amore con la collega, madre di suo figlio Andrea.

“Sì, mi sposerò. Ma non ancora. Quando sarà lo dirò”, ha risposto alla conduttrice Ilary Blasi che senza peli sulla lingua gli ha chiesto se e quando i due si sposeranno.

Una dichiarazione breve ma carica di significato quella di Gigi D’Alessio, giunta a conferma di quanto affermato nei mesi scorsi rispetto alla serenità di coppia ritrovata alla fine di un periodo complicato.

“Ci eravamo solo allontanati per un periodo, ora stiamo insieme e meglio di prima”, aveva rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni quando ancora il progetto del matrimonio – che sarebbe il secondo per D'Alessio, già sposo di Carmela Barbato, dalla quale ha avuto tre figli, dal 1986 al 2006 - non era contemplato.

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo: crisi passata

La crisi tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo è durata circa un anno. Poi la coppia ha iniziato a rivedersi e nei mesi successivi, entrambi ai media hanno raccontato quanto l’uno fosse importante per l’altra.

"Tutte le coppie litigano. Io sono un maschio 'alfa… sud' e lei una donna alfa e in più facciamo lo stesso mestiere, quindi nascono delle discussioni”, aveva affermato il cantante qualche tempo fa. Oggi la dichiarazione che conferma, una volta per tutte, il grande amore della coppia.