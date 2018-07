“Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo sono tornati insieme”: la foto del ritorno di fiamma

Un anno esatto: tanto è durato il tempo della crisi nera tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio che oggi hanno ritrovato la tanto attesa serenità di coppia.

Ad anticipare il ritorno di fiamma dei cantanti è stato Gabriele Parpiglia che su Instagram ha pubblicato in anticipo lo scatto esclusivo del settimanale Chi che mostra il loro romantico abbraccio in riva al mare.

“Il cantante e l'amore della sua vita stanno trascorrendo una vacanza nella villa in Sardegna e non perdono occasione per mostrare la loro felicità ritrovata”, scrive il giornalista che descrive la felicità del cantante napoletano e della compagna madre del figlio Andrea come un insieme di carezze, abbracci e corse in coppia sulla moto d'acqua.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, l’ultimo anno della coppia

“Il tempo aiuta” aveva risposto Anna Tatangelo qualche giorno fa a chi le chiedeva se sarebbe o meno tornata con Gigi D’Alessio, dimostrando che, in effetti, i segnali di disgelo dei rapporti con il compagno, padre del figlio Andrea, erano molto più che semplici speranze.

Per la coppia questo è stato un anno davvero molto complicato, partito con l’annuncio della fine della relazione durata 10 anni nel luglio 2017, proseguito con i conseguenti rumors su presunti flirt della cantante di Sora, i commenti speranzosi dell’artista napoletano e i primi segnali di riavvicinamento che oggi, stando alla foto romanticissima di loro in riva al mare, sembra veramente realtà.