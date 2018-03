Gigi D’Alessio, la dura reazione dopo le parole di Anna Tatangelo

Equivoci, incomprensioni, poi la separazione, eppure il sentimento che unisce Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo resta comunque fortissimo. Questo è quanto scrive il noto magazine "Chi". Nel numero di questa settimana in edicola, infatti, il giornalista Gabriele Parpiglia ripercorre le vicende degli ultimi mesi, scommettendo su un lieto fine e su un possibile matrimonio tra i due, a dispetto di quanto raccontato dalla stessa Anna Tatangelo in un’intervista a Vanity Fair.

Parpiglia spiega infatti come il servizio pubblicato da Vanity riporti dichiarazioni rilasciate dalla cantante circa due mesi e mezzo fa, ma diffuse oggi perché congeniali alla promozione di Masterchef Vip, di cui lei è protagonista.“Quello che valeva due mesi e mezzo fa non vale più oggi e per questo le parole di Anna hanno totalmente spiazzato Gigi”, aggiunge il giornalista. Pare che la coppia, infatti, stesse provando in queste settimane a riavvicinarsi. Poi la pubblicazione delle dichiarazioni e, di conseguenza, una nuova frattura.

"Gigi si è chiuso in un inspiegabile silenzio"

“Gigi – si legge su ‘Chi’ - Si è chiuso in un inspiegabile silenzio. Non risponde ai messaggi che gli invia la compagna, non prende le distanze pubblicamente dalle durissime provocazioni della figlia, anzi fa di più […] ha deciso di partire all’improvviso per trascorrere qualche giorno di riposo in solitudine alle Terme di Saturnia”. “Anna ha preso questo silenzio come un affronto personale, una volontà di fuga del suo uomo, un modo per non affrontare i problemi che investono la sua intimità di donna e di madre (del loro piccolo Andrea, 8 anni, ndr) […] Per questo la Tatangelo ha scelto ancora una volta di allontanarsi, di mettere spazio tra lei, Gigi e le polemiche ed è andata con il figlio Andrea a Sora, dai suoi genitori e dai suoi fratelli (per altro inferociti con D’Alessio e la sua famiglia) mentre Gigi rimane solo e in silenzio alle terme”

Gigi ed Anna, matrimonio alle porte?

Il servizio realizzato da ‘Chi’ insiste sulla possibile riappacificazione dei due, riportando indiscrezioni arrivate da fonti a loro vicine. “Chi li conosce bene sa che entrambi non riescono a fare a meno l’uno dell’altra e che l’amore che li lega è ancora profondo. Forse ciò che manca loro è il tempo e la quiete per ritrovarsi da soli e costruire un ponte che colmi le loro incomprensioni e li riavvicini […] Per ritrovarsi semplicemente come ‘Gigi e Anna’ […] anche sposi prima o poi”