Gilda Ambrosio su Stefano De Martino: "E' la persona giusta, ma..."

Gilda Ambrosio e Stefano De Martino, capitolo ennesimo. Nonostante i rumors che si rincorrono da mesi su una presunta love story tra la giovane designer e il ballerino di "Amici", oggi la ragazza smentisce i pettegolezzi, spiegando che è nata solamente una forte amicizia.

Gilda racconta un rapporto profondo, ma privo di implicazioni sentimentali. "Siamo amici - confida in una intervista rilasciata a Grazia - Ci vogliamo un bene infinito. Sai quando dici che hai trovato una persona, 'la persona', che però non è il tuo fidanzato”. Parole affettuose ma altrettanto ambigue, soprattutto se si pensa alle diverse "paparazzate" dei due, più volte pizzicati dai fotografi in atteggiamenti affettuosi. In tanti avevano pensato, infatti, che con la 23enne partenopea Stefano avesse ritrovato l'amore dopo la separazione dalla ex moglie Belen Rodriguez.

Niente da fare però per i fan più romantici. La Ambrosio, al momento, si dichiara single: "Stare sola è ancora la paura più grande. (Le donne, ndr) pensano che con un uomo non lo saranno, ma non è necessariamente così. Tutte le donne hanno bisogno di avere qualcuno accanto, tanto quanto ne hanno bisogno gli uomini". Ma il suo non è De Martino, pare...