Giordana Angi parla per la prima volta della sua fidanzata

Prima cantautrice italiana a declinare i suoi testi d'amore al femminile, Giordana Angi, 25 anni, ha parlato oggi per la prima volta della compagna che le è al fianco in questa fase della sua vita. Trattasi di una ragazza sconosciuta al mondo dello spettacolo, di cui per ora l''ex allieva di 'Amici' preferisce non rivelare l'identità. “Al momento sei innamorata?”, le ha chiesto un giornalista di 'Novella 2000' in una delle sue ultime interviste. “Si, ma non la conoscete perchè lei non è famosa…Preferisco però non fare il suo nome…”, ha risposto lei.

Giordana Angi fidanzata: lei chi è?

Inutile andare a passare in rassegna il profilo Instagram di Giordana per cercare di scovare il volto della donna che le ha rubato il cuore. Gelosissima della sua privacy, la talentuosa cantante si limita a condividere con i fan esclusivamente il suo lavoro, dai nuovi singoli in uscita alle date degli instore in cui i sostenitori possono accorrere per abbracciarla. Altrettanto impossibile è cercare 'indizi' nell'ultimo album 'Voglio essere tua', poiché Angi ha spiegato che nessuno dei testi ha a che fare con la sua storia personale.Quanto a 'Lola', "è una canzone che avevo scritto un po’ di tempo fa e a cui ho rimesso mano per questo album. È una storia immaginaria".

Ad Amici la dedica alla ex

In passato, però, Giordana ha confessato un'intensa storia vissuta qualche tempo fa. Proprio alla sua ex aveva dedicato l'interpretazione del brano 'Margherita' di Riccardo Cocciante durante la permanenza nella scuola di 'Amici': "Mi viene da dire il suo nome - aveva spiegato imbarazzata durante un'esercitazione con un professore - Non posso dirlo, meglio di no. Non ha le stesse sillabe di Margherita ma ci starebbe bene. Potrebbe prendermi un lapsus, potrei dire il suo nome in diretta (...) Quando dice 'Con i secchi di vernice coloriamo tutti i muri', io lo avrei fatto davvero. Se lei mi avesse detto 'Voglio un sole blu', io avrei preso un secchio e le avrei colorato un sole blu pur di vederla felice". Chissà, magari è proprio lei la misteriosa metà della cantante. E magari la cantante si sta godendo un vero e proprio ritorno di fiamma...