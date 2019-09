Giorgia Caldarulo conferma il flirt con Taylor Mega: "Non stava più con Erica"

Tutte la vogliono. E' ambitissima Taylor Mega, ex naufraga dell'Isola dei Famosi dichiaratamente bisessuale, che sta finendo al centro di una "guerra d'amore" tra Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo. Già perché se fino a qualche giorno fa Taylor si immortalava su Instagram al fianco di Erica, commessa fiorentina conosciuta nella Casa del 'Grande Fratello', oggi spuntano le foto di un bacio con Giorgia, ex corteggiatrice di 'Uomini e donne'. E mentre le due ragazze litigano per lei, la provocante Taylor mantiene il silenzio perché "se non parlo sono stronza, se parlo mi dicono che lo faccio per businness".

La versione di Giorgia Caldarulo su Taylor Mega

A spiegare per lei come stanno le cose ci pensa però Giorgia. "Sto ricevendo tantissimi insulti da parte di persone omofobe ma anche da parte di chi sostiene che abbia rovinato una relazione - scrive la ragazza, 21enne barese, costretta a chiarire la vicenda dopo le foto del bacio pubblicate sul settimanale 'Nuovo' - Mi dà fastidio essere insultata per nulla. Io ho conosciuto Taylor Mega da single: non ho mancato di rispetto a nessuno, non lo farei mai nella mia vita”, chiarisce. E ancora: "Per favore, portatemi rispetto. Io non ho fatto niente a nessuno e la situazione a casa non è facile".

Insomma, Giorgia si mantiene vaga sulla frequentazione con Taylor ma nei fatti conferma la liaison.

La rabbia di Erica Piamonte

Chi invece non si preoccupa della discrezione e anzi vomita sui social tutta la sua rabbia è Erica. "Ma tu non ti fai schifo? - grida via smartphone a Taylor - Non ti vergogni? Siamo state tutta l’estate insieme e chiaramente non eravamo solo amiche, ma questa cosa non si poteva dire perché i suoi genitori non gradivano. Invece queste foto le gradiscono? Chi ca**o è questa? Io non l’ho mai sentita nominare!". "E soprattutto con quale coraggio fino a ieri sera mi dicevi ‘amore mi manchi’, mi mandavi cuori? Secondo me ti dovresti sotterrare!".