Chi è Emanuel Lo, compagno di Giorgia

Sono una coppia affiatata, nella vita privata come in quella professionale, Giorgia ed Emanuel Lo, coreografo, ballerino e musicista affermato.

I due fanno coppia dal 2004 e sono genitori del piccolo Samuel, nato nel 2010.

Classe 1979, il prof di Amici ha scritto musica e parole di alcuni dei brani della cantante come "Il mio giorno migliore" e "Dove sei" e ha diretto diversi videoclip come quello di "Tu mi porti su".

Dopo quattordici anni insieme, la complicità tra il ballerino e la cantante non conosce crisi.

"Meravigliosa e vulcanica” è stato il messaggio scritto per la fidanzata in calce alla foto postata su Instagram qualche mese fa. Ed anche lei, nei suoi confronti, usa solo parole d'amore: "Sei felice? È la prima domanda che mi ha fatto - ha raccontato - Lavoravamo insieme per un tour, lui aveva cominciato a corteggiarmi e io ero sulla difensiva. Pensavo: figurati se posso fidarmi di lui. Non capivo che cosa c’entravo io con un fico così: giovane, vitale. Poi la vita per fortuna a un certo punto non mi ha più permesso di pensare".

Oggi sono una coppia inseparabile e il loro Samuel ha completato la gioia di una famiglia: "Mi sono sentita felice la prima volta che l'ho tenuto in braccio", ha detto Giorgia.