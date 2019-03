Giorgia Gabriele, ex di Gianluca Vacchi, è incinta del primo figlio

Cicogna in arrivo per Giorgia Gabriele. La stilista e modella, famosa per una precedente relazione con Gianluca Vacchi, ha annunciato su Instagram che diventerà mamma per la prima volta grazie all'amore per il compagno Andrea Grilli.

Giorgia Gabriele incinta: l'annuncio social

Nel post condiviso sui social, ecco il pancino della neo mamma che viene baciato dal papà. "È uno di quei momenti che sogni da sempre ma non sai mai se diventerà reale - scrive Giorgia - Non riesco a trovare le parole giuste per descrivere la sensazione e quanto incredibilmente eccitato e felice siamo.. tua mamma e papà ti stanno aspettando". La foto è stata scattata alle Maldive, sullo sfondo di una panorama paradisiaco. Qui la coppia si sta ritagliando una vacanza.

Giorgia e Andrea sono legati da diverso tempo. Grilli è un bellissimo imprenditore, classe 1979. La rottura di lei con Vacchi è arrivata invece nel giugno del 2017. E' stata lei a lasciarlo, perché "stanca di essere la fidanzata di Vacchi (e del suo personaggio) ed intenzionata a 'camminare' per conto suo anche grazie al successo professionale del suo il suo brand di moda 'Wandering". E così è stato.