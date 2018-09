Giorgia Lucini è incinta, il tenero annuncio su Instagram

Giorgia Lucini e il suo compagno Federico, si preparano a diventare mamma e papà. L’annuncio della dolce attesa è arrivato sui social e a darlo è stata proprio l’ex tronista.

Con una foto in cui lei è in piedi, con il pancino scoperto, e il fidanzato le bacia la pancia, Giorgia Lucini condivide la grande gioia con tutti i followers. La dedica, accanto a quella foto, però, non è solo per il ‘fagiolino’ nella sua pancia, ma anche per l’uomo che sta intraprendendo con lei questo meraviglioso viaggio:

“Fin dal primo giorno che ti ho incontrato, ho sempre saputo che saresti stato il papà dei miei figli... Sarai il papà più bravo, dolce e attento del mondo amore mio!!! E te patatino/a, anzi no Kiwi, perché questa settimana hai le dimensioni di un kiwi. Sarai il bambino/a più amato del mondo... non vediamo l’ora di vederti”.

La raffica degli auguri, delle felicitazioni, dei complimenti da parte dei fan è arrivata immediatamente. Sono prontamente arrivati anche i messaggi di Soleil Stasi e di Beatrice Valli: “Sarà un topolino meraviglioso”, ha scritto la prima. “Auguroni tesoro!”, ha commentato la seconda.