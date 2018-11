Giorgia Palmas e Filippo Magnini: “La famiglia si allarga. E’ arrivato Sansone”

“La famiglia si allarga...” scrive Giorgia Palmas a corredo della foto che la mostra accanto al fidanzato Filippo Magnini per presentare ai follower il nuovo arrivato, un cucciolo nero di nome Sansone.

La tenera new entry sembra essere stata davvero tanto desiderata dalla coppia, vista la didascalia che spiega il significato di un nome pensato apposta per sottolineare l’importanza del tenero cagnolino.

“Tra mille difficoltà sei arrivato a noi. Sansone : in ebraico Shimshon, che significa "Piccolo Sole" Sansone è un Eroe dalla forza prodigiosa, concessa direttamente da Dio”, ha scritto la ex Velina: “Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere”.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini presentano Sansone

E chissà se dopo Sansone non arrivi anche un bimbo a suggellare il legame della coppia che ormai è felicemente legata da circa sette mesi…

Di certo c’è che Giorgia Palmas e Filippo Magnini fanno sul serio, e l’annuncio che l’intenzione è quella di convolare a nozze è stato già fatto a tre mesi dall’inizio della relazione, iniziata dopo un periodo turbolento per entrambi.

Lei - mamma di Sofia nata dall'amore per l'ex compagno, il calciatore Davide Bombardini - arrivava dalla storia con il campione di bike trail Vittorio Brumotti (con cui ha ammesso di non esser rimasta in buoni rapporti), lui dalla infinita "soap" con la collega Federica Pellegrini.

Da quel momento è nata una storia vissuta fatta di complicità tenerezze e viaggi condivisi sui social che oggi diventano la vetrina per mostrare il nuovo componente della famiglia.