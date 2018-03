“Giorgia Palmas e Filippo Magnini nuova coppia”: i paparazzi li beccano così

Bomba nel mondo del gossip. Il settimanale 'Chi' anticipa un’esclusiva che pubblicherà sul numero in edicola da mercoledì 14 marzo: la nuova coppia di primavera è composta dall’ex velina Giorgia Palmas e dal nuotatore Filippo Magnini.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, la love story

I due si frequentano da poco tempo e sono stati avvistati e fotografati prima a Milano, dove hanno pranzato insieme in un tavolo appartato, e poi in Svizzera per una cena romantica. La complicità c'è e si vede: i paparazzi li hanno immortalati tra sorrisi, abbracci e sguardi languidi.

Il Passato sentimentale

La Palmas è tornata single dopo un legame durato anni con l'inviato di “Striscia” Vittorio Brumotti. Pur non avendo mai confermato la crisi con il campione di bike trail, la showgirl sarda negli ultimi mesi ha rifilato qualche 'no comment' di fronte alle domande dei giornalisti circa la sua vita sentimentale. Segno inequivocabile che qualcosa andava storto.

Magnini, invece, è al suo primo legame serio dopo la fine della tormentata storia d'amore con Federica Pellegrini. Solo qualche settimana fa, infatti, raccontava di essere andato a prendere gli ultimi effetti personali rimasti a casa dell'ex, a Verona. "E' stata una bella storia - ha spiegato - Quasi sei anni, alti e bassi come in tutte le storie. Io penso che una cosa bella rimane tale, una bella storia, anche se finisce”