Giorgia Palmas incinta mano nella mano con Filippo Magnini: le prime foto col pancione

Dopo lo scatto posato che sui social ha annunciato l’arrivo del loro primo figlio, Giorgia Palmas e Filippo Magnini appaiono nel servizio del settimanale Chi che mostra la prima passeggiata di coppia dopo il lockdown dettato dall’emergenza coronavirus. Evidente lo splendido pancione della ex velina sotto un morbido abito grigio; altrettanto chiara la premura con cui il compagno le sta accanto tenendole la mano durante un giro di shopping per le vie di Milano, dotati entrambi dell’immancabile mascherina come previsto dalle norme anti contagio.

Palmas – Magnini diventano genitori: il matrimonio è solo rimandato

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sarebbero dovuti sposare il 28 marzo, ma l’emergenza coronavirus ha fatto slittare le nozze. Con un post Giorgia ha descritto le emozioni di quella giornata di sole che li ha trovati, invece, chiusi in casa in pieno lockdown: “In questo esatto momento credo che sarei stata in preda all’emozione, contando le ore che mi separavano dal diventare tua moglie, ma sono comunque qui con te, ti guardo e mi sento tanto fortunata ad averti trovato... Il matrimonio sarà tra qualche mese e sarà ancora più bello e soprattutto stiamo bene, noi e le nostre famiglie e io mi sento comunque già tua moglie. Ti amo Amore mio, questa data rimarrà comunque nei nostri cuori e quella nuova scelta sarà ancora più speciale”. Allora la modella nascondeva ancora la dolce attesa che avrebbe dovuto rivelare a nozze avvenute, invece i fiori d’arancio arriveranno dopo la nascita del loro primo figlio attesissimo anche da Sofia, primogenita di Giorgia nata dalla precedente relazione con il calciatore Davide Bombardini.