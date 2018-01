Giorgia Wurth è mamma, nati i due gemelli

Cicogna doppia per Giorgia Wurth. Lo scorso ventidue gennaio, l'attrice di origini svizzere, famosa per aver interpretato il ruolo di Tessa Taviani ne "Le Tre Rose di Eva", è diventata mamma per la prima volta di due gemelli, Leila e Lucas.

L'annuncio è arrivato su Instagram. "Le mie farfalle Leila e Lucas hanno spiccato il loro primo, rivoluzionario volo. Grazie di cuore a tutti per il vostro affetto, vado a cambiare i pannolini", ha scritto l'interprete 38enne in un post, mettendo a corredo lo scatto delle manine dei bebè.

L'annuncio della gravidanza era arrivato ad ottobre, con uno scatto senza veli del pancione in primo piano: "Ho le farfalle nella pancia", scherzava Giorgia, più radiosa e bella che mai.

E' mistero sull'identità del neo papà. La bella attrice, infatti, è da sempre molto riservata sulla vita privata e non ha rivelato il nome del compagno.

