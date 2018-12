Addio Gemma, Giorgio Manetti ha un nuovo amore: "Conviviamo, sono felice"

Un tira e molla infinito, ma per Gemma Galgani e Giorgio Manetti la parola fine ora sembra proprio definitiva. Mentre la dama sembra sempre più infatuata di Rocco - con cui si è scambiata un bacio appassionato nell'ultima puntata di Uomini e Donne - l'ex cavaliere ha trovato finalmente l'amore. O meglio, ritrovato, visto che la compagna - della quale ancora non vuole rivelare il nome - è una sua ex.

Si sono ritrovati la scorsa estate e hanno deciso di riprovarci. "Con lei sto molto bene, mi rende felice" ha rivelato al settimanale Sono, che li ha paparazzati insieme a un evento a Firenze. E' presto però per parlare di amore: "Innamorato a questa età è una parola grossa. Conviviamo. Va benissimo, è meglio del matrimonio. La maggior parte del tempo stiamo insieme, anche se io mi sposto parecchio. Siamo appena tornati da Praga. E' stata la meta della nostra fuga romantica, prima di Natale".

Nessun commento da parte di Gemma. Almeno per ora...