Giorgio Manetti racconta il grande amore: “È finita perché viaggiavo molto”

Giorgio Manetti è tra i protagonisti del talk pomeridiano ‘Uomini e Donne’ che lo ha reso popolare al pubblico di Canale 5 per la relazione infinita e tormentata con Gemma Galgani.

Diventato un personaggio del trono over del programma, il cavaliere si è raccontato a Uomini e Donne Magazine, rivelando per la prima volta la storia d’amore più importante della sua vita risalente all’estate del 1984.

Nessun accenno all’identità della donna che è rimasta nel ricordo indelebile del suo cuore: Manetti ha svelato solo il fatto che l’abbia conosciuta durante un viaggio a San Francisco e che abbia smesso di vederla proprio per via dei suoi continui spostamenti.

“Innamorato? È una parola grossa. A sedici, diciassette anni i miei erano tutti interessi passeggeri, fugaci e forse mai realmente vissuti con la consapevolezza del sentimento”, ha raccontato il cavaliere: “Dell’amore consapevole, da adulto, quello dei trenta, quarant’anni, mi ricordo di una ragazza conosciuta nell’estate dell’ottantaquattro a San Francisco. Una storia importante durata qualche anno e poi finita perché io, in quel periodo, viaggiavo molto. Quell’anno lo ritengo uno dei più belli della mia vita. Mi ricordo i nomi, i luoghi, le date, i nomi delle strade… Perché per me era importante quello che stavo vivendo”.

Giorgio Manetti torna a ‘Uomini e Donne’?

La presenza di Giorgio Manetti nel salotto di Uomini e Donne anche per la prossima stagione non è ancora confermata.

“Non ne ho parlato con la redazione e quindi, innanzitutto, prima di fornire una risposta bisogna vedere se ci sarà ancora la loro proposta di partecipare. Non decido solo io. Vedremo poi il mio stato d'animo in quel momento”, ha rivelato tempo fa il cavaliere che però su Gemma non ha alcun dubbio: "Nessuna ha la sua personalità. Mi manca il confronto verbale con lei, è intelligente, ha savoir-faire ed è unica nella sua dialettica. C'è qualcosa di speciale tra di noi, anche quando litighiamo”.

E chissà se quei tira e molla saranno ancora il sale del programma che molto deve alla presenza di una coppia ormai tanto amata.