Giovanna Civitillo, la dolce dichiarazione per Amadeus: "Non te lo dico mai abbastanza"

Si sono conosciuti in tv nel 2003 e da allora non si sono più lasciati Giovanna Civitillo e Amadeus.

E ancora oggi, dopo 6 anni di fidanzamento, 12 matrimonio e un figlio, Josè Alberto, arrivato a coronare un amore splendido, il conduttore e la ballerina sono affiatati e uniti come se il tempo tra loro non fosse mai passato.

Lo dimostrano gli scatti condivisi sul profilo Instagram che porta il nome di entrambi; lo dimostrano i sorrisi semplici che insieme regalano ai fan che li seguono; lo conferma la dedica d’amore pubblicata oggi da Giovanna per l’uomo che le sta accanto.

“Che dire...forse non ti dico mai abbastanza che Uomo meraviglioso sei❤ e adesso... lo faccio pubblicamente”, ha scritto la ballerina napoletana al suo Amadeus ritratto con lei e con il figlio nelle foto postate su Instagram.

Gli hashtag a corredo del post, poi, elencano le virtù del marito adorato che non potrà non ritenersi fortunato per aver scelto una donna così speciale e romantica.