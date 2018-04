Di Maio in love con la grillina: "Giovanna è la mia nuova fidanzata"

Un amore a 5 stelle per Luigi Di Maio. Il leader grillino ha ufficializzato la sua storia con Giovanna Melodia, avvocato di 35 anni e vicepresidente del Consiglio comunale di Alcamo (Trapani), attivissima nel Movimento, neanche a dirlo.

La conferma è arrivata in diretta tv a "Otto e mezzo", su La7, dopo le precise domande di Lilli Gruber. La giornalista ha voluto concludere l'ospitata con un po' di sano gossip a cui Di Maio non si è sottratto. "Sì, Giovanna è la mia fidanzata - ha rivelato - Stiamo insieme da qualche mese, ma per il momento non c'è in progetto nessun matrimonio". Un sentimento forte il loro, come ha ammesso Di Maio, che alla domanda diretta della Gruber: "Vi amate molto?", ha risposto con un convinto seppur imbarazzato "sì".

Dopo la fine della storia con Silvia Virgulti, esperta di comunicazione che gravita intorno al M5S, nella vita del leader grillino è arrivata Giovanna. Pericolo gelosia nel Movimento, anche se la Melodia pare non debba temere rivali: con lei Di Maio fa sul serio.