Estate bollente per Giovanni Ciacci, baci focosi con Damiano Allotta

Giovanni Ciacci in love. L'esperto di moda e volto di "Detto Fatto" è inseparabile da Damiano Allotta, agente immobiliare (nonché ex di Stefano Gabbana) conosciuto alcune settimane fa in Versilia.

Baci focosi, selfie, coccole in piscina. Così Ciacci e Damiano sono stati paparazzati dai fotografi del settimanale Chi. Gli scatti dimostrano che, a poco tempo dall'inizio della frequentazione, la passione è alle stelle. Poco conta la differenza d'età (21 anni), la complicità c'è e si vede. Ad accomunarli, certamente, la passione per la moda. Allotta, infatti, oltre a svolgere la professione in ambito immobiliare, ha anche un blog, "Born in Palermo", in cui si occupa di "luxury e style". "Sono alla ricerca dell'amore perfetto", ha scritto nella bio... E chissà che non lo abbia trovato in Giovanni...