Giovanni Conversano fa la proposta di nozze in diretta, ma il sì non arriva: gelo in tv

Un bel rischio organizzare una proposta di nozze in televisione. Lo ha scoperto oggi Giovanni Conversano, ex tronista di 'Uomini e Donne', che ha chiesto la mano della compagna Giada Pezzaioli a 'Vieni da me', condotto da Caterina Balivo, ma ha ottenuto in risposta una reazione di porte perplessità. I due hanno un figlio, Enea, nato a luglio del 2017.

La proposta di nozze di Giovanno Conversano non va a buon fine

Ma vediamo nel dettaglio che cosa è successo. All'improvviso durante la trasmissione Giovanni ha esordito: "Io, dopo nove anni sono qui a chiederti qualcosa di importante […] Ti ho sempre supportata in tutto il tuo percorso, so che hai 14 anni in meno di me e potresti avere qualsiasi altro uomo, ma mi sei sempre stata vicino anche nei momenti difficili […] Cercherò di essere meno rompiscatole di quello che sono… ma soprattutto voglio sposarti".

E la reazione della ragazza ha lasciato molto a desiderare. "Addirittura? Possiamo sdrammatizzare questa situazione. Imbarazzo totale", ha esclamato in maniera del tutto sponeano, lasciando tutti di stucco, compresa la conduttrice Caterina Balivo. Alché Giovanni ci riprova: "Mi vuoi sposare?". Altra doccia gelata: "Vedremo dai, mi hai fatto aspettare 9 anni", la risposta. "Giovanni io non ho capito se è andata bene o male", ha concluso la conduttrice.

Proposta Giovanni Conversano, ecco che cosa è successo dopo la puntata

Poco dopo, via social, Giovanni ha confermato che la ragazza non ha accettato la proposta neanche una volta spente le telecamere. "Ma c'era da aspettarselo - precisa tra le Instagram Stories - La sua reazione è stata più giusta e comprensibile, ne riparleremo in futuro". Chissà, forse Giada avrebbe preferito una proposta meno "mediatica".