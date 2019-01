Giovanni Terzi rompe il silenzio: "Io e Simona Ventura ci vediamo da un mese"

Mentre Simona Ventura si trincera dietro uno spesso muro di silenzio, a parlare per lei è Giovanni Terzi, ovvero il suo nuovo "flirt", che conferma che i due si stanno frequentando da tempo. Il giornalista, conduttore ed architetto dà quindi solidità ai rumors lanciati nelle scorse ore dal sito 'Dagospia'.

“Io e Simona Ventura ci frequentiamo da un mese. È una relazione appena sbocciata che ci ha lasciato entrambi sorpresi”, spiega Terzi incalzato dal settimanale 'Gente'. Il primo incontro sarebbe avvenuto anni fa, ma solo negli ultimi tempi il rapporto si è trasformato in qualcosa di più forte. “Ci conosciamo da anni, ma solo ultimamente ci siamo guardati in modo diverso. Stiamo a vedere come questa storia si svilupperà, intanto è molto bella e promettente”



E' dunque Giovanni l'uomo accanto al quale Simona sta ritrovando il sorriso dopo la fine della relazione con lo storico compagno Gerò Carraro, a cui è stata legata otto anni fino allo scorso novembre. E, a tal proposito, Terzi aggiunge: “Vorrei precisare, però, che il nostro legame non c’entra con la rottura di Simona e Gerò”.

Chi è Giovanni Terzi, nuova fiamma di Simona Ventura

Ma chi è, precisamente, Giovanni Terzi? Il giornalista è tra le firme più note de 'Il Giornale' e dirige la testata online 'Il Giornale Off'. Il suo volto sarà noto al grande pubblico grazie alle numerose ospitate collezionate nei contenitori televisivi Rai. Figlio di Antonio, direttore di settimanali e vicedirettore del 'Corriere della Sera', vanta anche esperienza nel mondo della politica: è stato assessore al Commercio, moda, design ed eventi del Comune di Milano all'epoca della giunta guidata da Letizia Moratti. Nel suo passato c'è un altro amore "famoso", quello con la bellissima modella ed attrice Dalila Di Lazzaro, a cui è stato legato sentimentalmente dal 2006 al 2011.

In basso, una foto di Giovanni Terzi