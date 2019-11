Giovanni Terzi rivela: "Simona Ventura mi ha salvato la vita"

“Giovanni è la persona che mi ha fatto sciogliere il cuore. E’ stato da subito chiaro che fosse un porto sicuro e la persona, spero, con la quale stare tutta la vita”. Queste le parole di Simona Ventura a 'Verissimo' parlando dell’amore travolgente scoppiato un anno fa con il compagno Giovanni Terzi e con cui è pronta a convolare a nozze.

Presente in studio, Giovanni dichiara: “Simona è colei che mi ha salvato la vita. E’ arrivata in un momento in cui erano successe una serie di cose, in cui avevo grandi difficoltà intime e profonde, non avevo più progettualità”. E la conduttrice aggiunge: “E’ stato un colpo di fulmine. Con lui credo di aver trovato la serenità. I mei figli lo adorano e poi Giovanni è riuscito a riunire tutta la mia famiglia, a ricreare un rapporto con i miei genitori, mia sorella, la sua ex moglie. Ora siamo una grande tribù, ed è quello che ho sempre sognato”.

Simona Ventura e Giovanni Terzi pronti al matrimonio

A Silvia, che chiede se ci sia in programma un matrimonio, Simona risponde: “E’ assolutamente nei piani, per cui succederà”. E sull’idea di avere l’ex marito Stefano Bettarini come testimone, lo stesso Giovanni risponde: “Non ci avevamo pensato, ma è una bellissima idea”.

Infine, su dove Simona si veda tra dieci anni dal punto di vista professionale, la conduttrice confida: “Ho iniziato a fare dei progetti con la mia casa di produzione. Tra dieci anni mi vedo più dietro le quinte che davanti, a fare scouting che mi è sempre piaciuto”.