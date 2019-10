Giulia Cavaglia e Francesco Sole insieme: il “bacino” è social |VIDEO

Se siano davvero una coppia a tutti gli effetti non lo dicono apertamente Giulia Cavaglia e Francesco Sole, ma gli atteggiamenti e le parole che nelle ultime storie Instagram riservano l’uno all’altra valgono quanto un’ammissione. Abbracci, sguardi, richieste di “bacini” puntualmente accolti sono gli ingredienti dei brevi filmati che riprendono ciò che pare l’inizio di una relazione tra l'ex tronista di ‘Uomini e Donne’ e l'influencer e conduttore, rapito dalla ragazza sempre protagonista dei suoi video.

Giulia Cavaglia e Francesco Sole insieme: come si sono conosciuti

È stato Francesco Sole a spiegare come ha conosciuto Giulia Cavaglia, single dopo la breve storia con Manuel Galliano. “La cosa con Giulia è nata che dovevamo vederci per una roba che poi vi racconterò e che sta per uscire tra l'altro”, ha affermato l’influencer su Instagram: Poi non ho capito bene cosa le frulla per la testa perché non si fa capire bene, ma adesso è qua al loft da me da un po' di giorni. È suo praticamente, dorme, vive, mangia. La colazione la preparo sempre io".

Un sondaggio social indetto da Francesco tra i suoi follower ha poi chiesto se Giulia dovesse baciarlo o meno… Bacio che alla fine è arrivato, ma nella forma innocente di tenero gesto dato sul naso. “Non andiamo oltre”, ha affermato lui guardando l’obiettivo, testimone dei momenti di ciò che sembra l’inizio di una storia ora solo da ufficializzare.

